Kerstfeest bij minister Frank Vandenbroucke (SP.A): "Ook voor mij zal het zonder kinderen en kleinkinderen zijn"

Wat Frank Vandenbroucke denkt van die stagnerende cijfers? "Wel we moeten volhouden. De maatregelen en de inspanningen van de mensen werken. Als je ziet waar we een maand geleden stonden dan hebben we al veel bereikt. De boodschap is nu dat we moeten blijven volhouden en vooral dat we het lang moeten volhouden. " Over een mogelijke verstrenging wil Vandenbroucke zich niet uitspreken: "We moeten die cijfers goed bestuderen en we gaan ze bespreken, volgende week in het overlegcomité met de verschillende regeringen."