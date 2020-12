Kinderarmoede nam toe tijdens de COVID-19-pandemie en blijft zeker nog 5 jaar onder het vorige niveau

Er moet een nieuw evenwicht komen. "Een steun op maat werkt beter dan algemene maatregelen. Maar dan moeten we een duidelijk zicht krijgen op de beschikbare gegevens", stelt Henon. "Wij pleiten voor overleg tussen alle organisaties die invloed kunnen hebben op het aanpakken van dat armoedeprobleem. We moeten kijken hoe we dit op lange termijn kunnen oplossen. Lessen trekken op korte termijn is goed, maar plannen op lange termijn is ook belangrijk. Het is nu of nooit."