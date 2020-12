Leerkracht uit Lokeren bedenkt “werkwoordenwiel” om nooit meer dt-fouten te maken

Maar hoe komt het nu eigenlijk dat zowel jongeren als volwassenen zoveel dt-fouten blijven maken ondanks de vele schema’s? “Ook dat heb ik onderzocht in mijn bachelorproef”, zegt Vercauteren nog. “Er zijn verschillende redenen voor, maar het heeft vooral te maken met de vormen die we het vaakst gebruiken. Bijvoorbeeld “het gebeurt” schrijven we minder vaak dan iets wat “gebeurd is”. In ons hoofd komen vooral de vormen voor die we het meest gebruiken en die gaan we dan ook schrijven in zinnen waar ze niet passen.” Maar dat zou nu dus verleden tijd moeten zijn dankzij het werkwoordenwiel.