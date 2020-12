Bevestigde besmettingen stijgen in bijna alle Vlaamse provincies, meer dan 3.000 doden in VS: "Meer dan op 9/11"

In de Verenigde Staten is alweer een triest coronarecord te melden. Daar zijn op één dag tijd meer dan 3.000 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat blijkt uit data van het Covid Tracking Project in de VS. De voorbije 24 uur overleden 3.054 coronapatiënten, dat is het hoogste aantal tot nu sinds het begin van de pandemie in de VS.

"Een triest record", zegt VS-correspondent Björn Soenens. "Zoveel overlijdens in één dag tijd is in tien maanden niet gebeurd. Ter vergelijking: dat zijn meer slachtoffers dan tijdens de aanslagen op 11 september 2001, toen kwamen 2.970 mensen om." In totaal zijn er nu 289.000 overlijdens in de VS.



Er liggen 106.688 mensen in het ziekenhuis, ook dat is een record. "De afgelopen weken is het aantal patiënten in de ziekenhuizen met 20 procent gestegen", zegt Soenens. En het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen per ligt al wekenlang boven de 200.000. Dat zijn dramatische cijfers waar heel veel persoonlijke tragedies achter schuilen."