Mechelen breidt Kruidtuin uit met budget van 2,5 miljoen euro: "Duizenden vierkante meters open ruimte"

"Het is een grote zone die vrij onbekend is voor heel wat Mechelaars, want ze zit verstopt achter struikgewas", legt schepen Patrick Princen uit. "De gebouwen die er staan zijn versleten en horen eigenlijk niet thuis in het park. Het gaat om duizenden vierkante meters die we zo kunnen openmaken." De diensten die nog in de huidige gebouwen zitten, zullen gecentraliseerd worden in een nieuw en kleiner gebouw aan de rand van het park.