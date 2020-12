Melle zoekt naar profploeg voor ontslagen lokale held Laurens De Vreese

Hulp komt er misschien uit een onverwachte groep. Gisteren richtte goeie vriend Frederik De Vuyst een Facebookgroep op die mee moet helpen zoeken naar een nieuwe wielerploeg voor De Vreese: 'Help Laurens De Vreese aan een nieuwe profploeg voor 2021'. Daarbij worden de inwoners van Melle, de hometown van Laurens waar zijn ouders het in de streek zeer bekende café Melle Rose Place uitbaten, gemobiliseerd om massaal te liken en te delen. Op de pagina worden suggesties van ploegen voorgesteld waarvoor Laurens zijn nut zou kunnen hebben in een klassieke kern. "In huidige Coronatijden en in het tussenseizoen is het echt niet evident om een ploeg te vinden. Laurens heeft al laten weten dat hij erg blij is met de steun die hij krijgt", zegt De Vuyst.