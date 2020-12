Meulebeke heeft meerjarenplan (na politieke ruzie van meer dan een jaar)

Meulebeke bevond zichzelf meer dan een jaar in een politieke impasse. Zelfs de gouverneur probeerde te bemiddelen, maar zonder resultaat. Uiteindelijk was een nieuwe coalitie nodig om het plan gestemd te krijgen. Burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) is opgelucht. "Ik ben uiteraard heel tevreden. We hebben 7 pogingen nodig gehad om het meerjarenplan goed te keuren. Het is niet alleen voor mij een grote opluchting, maar ook voor alle medewerkers van de gemeente en de inwoners van Meulebeke. Nu kan er gewerkt worden aan de toekomst."