Belgen ontdekken "kapperstoerisme" in Frankrijk en Nederland: "Ik zag eruit als een vuilniszak"

Bij ons zijn de kapsalons dicht omdat kapper een contactberoep is, maar in de buurlanden mogen ze wel nog werken. En dat schept blijkbaar mogelijkheden. Het kappertoerisme is geboren. Zowel in de grensgemeenten in Nederland als in Frankrijk zien de kappers enorm veel Belgen komen. Ze maken dezer dagen tot de helft van hun klanten uit. Het is strikt genomen niet verboden om je haar in het buitenland te laten knippen, maar het is op z'n minst in strijd met de geest van de coronamaatregelen bij ons. Enkele kappertoeristen leggen in de video hierboven uit waarom ze de grens oversteken.