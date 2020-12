Nieuwe spitssnuitdolfijn ontdekt bij Mexico? "Wat we zagen, komt met niks overeen van wat we al kennen"

Het geluid, dat de code BW43 mee kreeg, werd voor het eerst opgevangen voor de kust van Californië en werd later, in 2018, opnieuw waargenomen in de buurt van de San Benito-eilanden, schrijft de gespecialiseerde website van Sea Shepherd Research. Sea Shepherd is een organisatie die zich o.a. bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek in de oceaan.

Wetenschappers zetten daarom een nieuwe expeditie op. Over een groot gebied werden speciale onderwatermicrofoons neergelaten, in de hoop de sonargeluiden van de walvisachtige dolfijn te kunnen opvangen. "Onze menselijke oren in de oceaan", omschrijven ze het. (lees door onder de kaart)