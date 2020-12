Nieuwe burgemeesters van Opwijk en Oud-Heverlee leggen eed af

In Oud-Heverlee neemt huidig schepen van financiën Bart Clerckx (CD&V) op 1 januari het roer over van Adri Daniëls (CD&V). Dat was zo afgesproken bij het begin van de legislatuur.

Clerckx is 48 en is in het dagelijks leven schooldirecteur. Maar die job zet hij tijdelijk on hold om voltijds burgemeester te kunnen zijn. Hij zal enkele grote openbare werken tot een goed einde moeten brengen. "Ik wil ook het sluipverkeer aanpakken. Dat is een moeilijke oefening met ingrepen die niet voor iedereen even populair zullen zijn. Voorts wil ik het aangename, landelijke karakter van onze gemeente behouden", belooft Clerckx.

Hij kijkt ook uit naar de opening van De Kouter, het eerste woonzorgcentrum in Oud-Heverlee. "Daar heb ik mee voor geijverd; we kunnen onze oudere inwoners eindelijk in onze eigen gemeente opvangen. Het rusthuis komt trouwens figuurlijk in mijn tuin te liggen", lacht de toekomstige burgemeester.