"Hatsjie!": Banksy dropt nieuwe muurschildering in Bristol

Het is overigens niet de eerste keer dat Banksy kunstwerken achterlaat in Bristol. In Bristol Zoo schreef hij in het olifantenhok de tekst "I want out. This place is too cold. Keeper smells. Boring, boring, boring". Op een andere gevel in het centrum van de stad schilderde hij dan weer een naakte man die uit het raam van een slaapkamer hangt. De anonieme kunstenaar zou ook geboren zijn in Bristol, vermoedelijk in 1973.