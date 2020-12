Provincie Antwerpen verbiedt nieuwjaarszingen en Driekoningen

Nieuwjaars- en Driekoningenzingen wordt in heel de provincie Antwerpen verboden. Dat heeft gouverneur Cathy Berx in overleg met alle burgemeesters beslist. In heel wat gemeenten is het een traditie dat kinderen op 31 december en met Driekoningen van deur tot deur gaan, in ruil voor een centje of snoep. Maar dat houdt te veel risico's in door het coronavirus, vindt Berx.