Onverwachte reuzenoptocht in Roeselare: "We verhuizen ze, want ze moeten tijdelijk ergens anders staan"

De tocht van 4 kilometer naar de andere kant van de stad moest voorzichtig aangepakt worden. Sommige reuzen zijn ouder dan 120 jaar. 30 vrijwilligers van vzw de Reusselare, stadspersoneel en politie lieten alles perfect verlopen. Voorzitter John Huvaere is erg tevreden: “Het was zeer goed georganiseerd. Alles verliep op wieltjes”, knipoogt hij. “We hadden even wat moeite in een straat met kerstverlichting, we moesten de reuzen kantelen. Maar alles is perfect verlopen.”

De wandeling gebeurde coronaveilig, zelfs enkele reuzen droegen een mondmasker. Kleuters van BSO Sint-Jozef stonden de reuzen op te wachten aan hun tijdelijke verblijfplaats in de Guido Gezellelaan. Ze zullen er 3 jaar verblijven.