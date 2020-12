Ook de private mediabedrijven lazen de nieuwe beheersovereenkomst: "Duidelijk versterkend voor de VRT"

Er is ook wat explicietere kritiek. "Wij vinden dat er in deze beheersovereenkomst een aantal spelregels en beperkingen voor VRT duidelijker hadden moeten worden afgesproken." Het gaat dan vooral over wat de VRT digitaal aanbiedt, over de advertentie-inkomsten en over de technologische innovatie. Volgens de mediabedrijven hadden de rechten en plichten daar veel specifieker moeten worden afgelijnd.