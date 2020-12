Ook Limburg heeft nu een monoliet: wandelaars vinden mysterieus voorwerp in Riemst

Wandelaars hebben vanochtend een monoliet gevonden in Kanne bij Riemst. Nadat de mysterieuze voorwerpen de afgelopen weken al opdoken in Utah, Roemenië en op het Engelse eiland Isle of Wight, heeft de monoliet nu ook de weg naar Limburg gevonden. Burgemeester Mark Vos (CD&V) is in elk geval verrast, hij kwam het nieuws te weten via Facebook.