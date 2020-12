Pastoor Zottegem gaat door met online erediensten, ook als gewone mis opnieuw kan 

Binnenkort mogen er wellicht weer wat meer mensen religieuze erediensten bijwonen, maar toch gaat pastoor Hans Vandenholen uit Zottegem door met online misvieringen. “Ik vind het goed dat er nagedacht wordt over een manier om mensen weer in levende lijve een viering te laten volgen”, vertelt pastoor Vandenholen, “maar een eucharistieviering op zondag voor 15 mensen is natuurlijk zeer beperkt. Er zijn dan honderden andere mensen die niet naar de mis kunnen komen en dat is natuurlijk een probleem.”