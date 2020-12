Kleine gemeente Pepingen heeft relatief gezien meeste coronabesmettingen van Vlaanderen: "Vooral door uitbraak in woonzorgcentrum"

De cijfers van Sciensano liegen er niet om: het aantal coronabesmettingen in Pepingen steekt momenteel met kop en schouders boven die in alle andere Vlaamse gemeenten uit. Niet in absolute aantallen, maar wel relatief gezien. Want als je een berekening maakt per 100.000 inwoners, weegt een klein aantal in een gemeente zoals Pepingen meteen zwaar door. Hoe zit dat precies?

Berekend per 100.000 inwoners zijn er in Pepingen de afgelopen 14 dagen maar liefst 1.146 besmettingen vastgesteld. In heel België doet alleen de Luxemburgse gemeente Saint-Ode het nog slechter met 1.380 positieve coronatests.