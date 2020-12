Politiezone CARMA controleert bewoners tijdens eindejaar met drones: "Privétuinen en woningen gaan we niet bekijken"

Wie in één van de 8 gemeenten van de politiezone CARMA woont, wordt tijdens de eindejaarsperiode vanuit de lucht in de gaten gehouden. De politie zet namelijk drones in om te controleren of de coronamaatregelen nageleefd worden, met name het samenscholingsverbod en het vuurwerkverbod. "In feite is dit niet nieuw", steekt Marleen Smeyers van de politiezone van wal. "Vorig jaar gebruikten we ook al drones om te controleren op het vuurwerkverbod en eventuele overlast. In principe komt dit op hetzelfde neer als een patrouille die vanop de grond controles uitvoert, alleen kunnen we nu verder kijken en hebben we een breder bereik. Met die drones kunnen we heel gemakkelijk zien waar er zich een samenscholing afspeelt."

De drones gaan aan de hand van een infraroodcamera warmtesignalen meten. Zo kunnen de agenten zien of er ergens veel volk bij mekaar staat. "Die infraroodcamera's gebruiken we wanneer het donker wordt. Overdag kunnen we een gewone camera gebruiken, die ook zeer goed kan inzoomen."