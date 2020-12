Poperinge plant 150.000 nieuwe bloemknollen: “Vanaf de lente zal het hier veel kleurrijker zijn”

Gisteren hebben ze in Poperinge op 1 dag 100.000 knollen in de grond gestoken. “Dat gebeurde met een machine, maar op kleinere plaatsen worden ook nog bloemen geplant met de hand door onze eigen medewerkers. Dat gaat natuurlijk een stuk trager”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V). “Op 1 dag tijd kunnen we met die machine minstens 1.000 vierkante meter aanplanten. Dat is heel efficiënt, maar kan enkel op grote locaties. De komende jaren zullen nog nieuwe zones op deze manier aangeplant worden.”