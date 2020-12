Privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert over inzet van drone in Genk: “Niet zo ver verwijderd van Chinese toestanden”

De politie geeft zelf in haar eigen communicatie aan dat de drone enkel zal gebruikt worden voor controles op openbare plaatsen. De drone zal dus in theorie niet controleren of er mensen samenkomen op privédomeinen of in je tuin. Toch zijn daar nog bedenkingen bij te maken, zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert van de stichting Ministry of Privacy: “Het openbare domein in Vlaanderen is zo dichtbebouwd dat je moeilijk kan zeggen dat die camera de tuinen niet zal zien. En je kan je ook moeilijk inbeelden dat de politie eventuele overtredingen op privédomeinen dan maar zal negeren. Wat mij stoort is dat de inzet van zulke middelen nogal disproportioneel is.”