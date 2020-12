Rapport Comité P over zaak-Chovanec: "Hele reeks triggers, en toch raakte informatie niet bij juiste mensen"

Even recapituleren. Op 27 februari 2018 overlijdt de Slovaakse man Jozef Chovanec in een ziekenhuis in Charleroi. Vier dagen ervoor, in de nacht van 23 op 24 februari 2018, was hij in de politiecel op de luchthaven van Charleroi bruut aangepakt door de politie. Een agent zit onder meer 16 minuten lang bovenop de man, een andere agente brengt intussen de Hitlergroet. Meer weten? Lees dan deze tijdslijn over de zaak.