Rosine schrijft boek over Joods vakantieoord in Knokke-Heist: "Na de Holocaust kwamen Antwerpse Joden hier op vakantie"

Het "Grand Hotel" in Knokke-Heist was hét vakantieoord voor Joden na de Tweede Wereldoorlog. Dat hotel was voor hen een ontmoetingsplaats. Daar konden ze weer zijn wie ze waren. Er was een synagoge en ook het eten was er koosjer. "Het hotel is gebouwd door meneer Van Bunnen, op het einde van de 19e eeuw", zegt schrijfster Rosine De Dijn. "Het was een zeer deftig en statig belle-époquehotel. In 1952, dus na de oorlog, is het hotel overgenomen door een Joods consortium. Zij hebben een directeur aangesteld om het hotel te runnen: Monsieur Motke."