Royals op dreef: William en Kate halen de "royal train" vanonder het stof en een kleine babyboom op komst 

"Het is een goede week geweest. We hadden een echo vorige week en de derde Tindall is onderweg", verwoordde Mike het. Hij zou deze keer graag een zoontje kunnen vasthouden. "Of het nu een jongen of meisje is, ik zal van de baby houden... maar alstublieft een jongen." Over een naam grapte de immer olijke Mike alvast over een "Covi" of "Covina".



Zara Philips en Mike Tindall hebben al twee dochters, Mia (6) en Lena (2). In 2016 en 2018 kregen ze twee miskramen te verwerken, eentje vroeg in de zwangerschap en eentje tijdens een later stadium waardoor Zara toch een bevalling moest doorstaan. De dochter van prinses Anne praatte openlijk over haar rauwe verdriet in de pers en benadrukte dat tijd een helende kracht heeft.