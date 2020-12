Sociaal restaurant Resto du Coeur zoekt duizend kerstmaaltijden

"We zien steeds meer mensen aankloppen bij ons", vertelt Guy Stukkens van Resto De Coeur. "In sommige van onze 17 restaurants zien we tot 200 procent meer mensen. Dat is uiteraard het gevolg van de coronacrisis, waardoor veel mensen hun inkomen verloren hebben. We willen ruim 3.000 mensen toch een kerstmaal schenken. Alleen kan dat niet in onze eetzalen, want dat mag niet door de coronaregels."