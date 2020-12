Spaanse oud-koning Juan Carlos betaalt fiscus bijna 700.000 euro

Met de betaling vereffende de 82-jarige Juan Carlos een belastingschuld die het gevolg zou zijn van het jarenlange gebruik van kredietkaarten. Die zouden hem ter beschikking gesteld zijn door de bevriende Mexicaanse ondernemer Allen Sanginés-Krause, berichten de kranten El País en La Vanguardia. Hij had deze nooit gemeld als inkomsten aan de fiscus.

Juan Carlos, vader van de huidige koning Felipe, verliet Spanje in het geheim vier maanden geleden. Het koningshuis deelde pas later mee dat de vroegere koning, tegen wie een onderzoek liep, naar Abu Dhabi gevlogen was. Hij zou goed bevriend zijn met de plaatselijke kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Of hij ooit naar Spanje zal terugkeren is onduidelijk.