Sporen van radio-activiteit gevonden langs openbare weg in Olen

In Olen heeft het bedrijf Umicore, het vroegere Union Minière, decennialang radium geproduceerd, een stof die ondermeer in de industrie en de nucleaire geneeskunde wordt gebruikt. Die fabriek van Umicore is intussen gesloten maar op verschillende plaatsen in Olen liggen nog vervuilde resten. Er is dus sprake van historische verontreiniging.