Sprankel hoop voor studenten geschrapte opleidingen KdG: hogeschool vraagt om uitdoofscenario

Nu heeft de school meer uitleg gevraagd aan het Grondwettelijk Hof, zegt directrice Veerle Hendrickx: "Wij hebben gevraagd dat onze opleidingen in een uitdoofscenario komen, zodat onze studenten de normale studieduurtijd krijgen plus een extra jaar om aan de Karel de Grote Hogeschool af te studeren. Er mogen geen nieuwe studenten zich inschrijven, dat is helder en daarover is geen discussie."

De Karel de Grote Hogeschool is ook gaan aankloppen bij minister van onderwijs Weyts (N-VA). "Vanwege het kabinet is er een inspanningsverbintenis om tot een oplossing te komen. Die is er vandaag nog niet, maar alle partijen doen het nodige om er toch nog een te vinden. En we nemen ook regelmatig met het kabinet contact op", zegt Hendrickx.

Intussen probeert de Hogeschool ervoor te zorgen dat de studenten gemotiveerd blijven, met coaches en studiebegeleiders.