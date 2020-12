Steeds meer Aalsterse gezinnen vragen om laptop bij OCMW: “Laptops zijn niet meer weg te denken uit ons leven”

“Wij geven enkel na een sociaal en financieel onderzoek een computer aan een gezin”, zegt Smeyers nog. “Als we zien dat een persoon in kwestie écht geen middelen heeft om een laptop te kopen én als het nodig is, krijgen ze er een. We bekijken bijvoorbeeld of het gezin inspanningen doet. Kinderen en jongeren doen dat sowieso, zij gaan naar school, dus daar is het proces iets minder ingewikkeld. Maar als een volwassene een laptop vraagt, gaan we wel na of die echt moeite doet om werk te zoeken, of die een inburgeringscursus volgt of dat die aan het werk is. De cliënten die een laptop komen vragen, maken er ook echt gebruik van.”