Zwerfvuil neemt fors toe in Vlaanderen: "We vrezen dat de coronacrisis de cijfers nog slechter zal maken"

Per persoon stijgt het zwerfvuil van 3,13 kilo in 2017 naar 3,44 kilo in 2019. Sluikstorten verhoogt van 4,10 kilo naar 4,48 kilo per persoon. De kosten om zwerfvuil op te ruimen en te verwerken stijgen wel iets minder snel.

Het kost 32,83 euro per Vlaming per jaar.



Toch is er ook goed nieuws. Zo is er in 2019 minder restafval. De Vlaming produceerde 2 kilo minder restafval, dan in 2017. Het gaat om 143,5 kilo ten opzichte van 145,5 kilo.



In Europa horen we ook bij de beste leerlingen op vlak van recyclage (69,9 procent).