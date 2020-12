Stijgend aantal coronabesmettingen in Duitsland:  kerstversoepelingen komen in het gedrang

De voorbije 24 uur testten bijna 23.700 mensen positief in Duitsland en dat is een record. Na de emotionele oproep van bondskanselier Merkel gisteren - "zorg ervoor dat dit niet de laatste kerst wordt van opa en oma" - denken verschillende bondsstaten aan strengere maatregelen. Zo zouden de "versoepelingen" voor de kerstperiode teruggedraaid worden. "Dat is voor de Duitsers een harde noot om te kraken", zegt correspondente Judith Van de Hulsbeek, "want kerst is hier het familiefeest bij uitstek."