Striptekenaar Conz uit Oostende: "Ik heb 7 maanden aan het nieuwste album van Jomme gewerkt"

"De uitgeverij had mij gevraagd om een klassiek stripalbum van Jef Nys te herwerken in mijn stijl", zegt striptekenaar Conz aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik mocht het verhaal zelfs wat aanpassen en dat heb ik dan ook gedaan. Het is absurd dat ik zo'n bekend album onder handen mocht nemen. Ik vind het echt een eer."

"Het album "De Haaienrots" was een van mijn favoriete Jommeke-strips", zegt hij nog. "Toen ik hoorde dat ik één van zijn strips mocht herwerken, dacht ik onmiddellijk aan dat verhaal. Ik was er als klein jongetje verzot op. Er zitten zoveel geweldige dingen in: een basis onder water, gehersenspoelde haaien, achtervolgingen, zotte duikpakken en een slechterik die de baas van de wereld wil worden. Wat moet je nog meer hebben? Mijn versie is wel een stuk sneller en hedendaagser geworden."