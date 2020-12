Technologiebedrijf uit Merelbeke werft een derde meer medewerkers aan door coronacrisis

Orbid is een snelgroeiend technologiebedrijf uit Merelbeke, met bijkomende vestigingen in Lokeren en Geel. Het bedrijf geeft advies en zoekt naar oplossingen op het vlak van ICT, software en personeelswerking. Momenteel werken er 125 mensen, maar door de coronacrisis is er meer vraag naar technologische ondersteuning. "Bij onze bestaande klanten is de vraag tijdens de crisis exponentieel toegenomen. Om onze dienstverlening te kunnen blijven ondersteunen, hebben we nood aan nieuwe collega's", zegt Jan Verfaellie. Orbid wil daarom de komende maanden 45 nieuwe medewerkers aanwerven, dat is ruim een derde meer dan hun huidig personeelsbestand. "We zijn echt in een rush terechtgekomen", lacht hij.