TEJO-huis Gent overstelpt door jongeren met psychische problemen: "Frustrerend dat we niet kunnen helpen"  

De jongeren die bij het TEJO-huis aankloppen, hebben vaak gewoon baat bij een goed gesprek of een beetje rust. Maar in sommige gevallen is de situatie ernstiger en complexer. In zo'n geval verwijzen de vrijwilligers van het huis hen door naar gespecialiseerde diensten. Dat is hoe het normaal gezien moet verlopen. Maar de laatste tijd gebeurt dat in de omgekeerde richting. "De eindejaarsperiode is altijd drukker, maar nu hebben we de indruk dat we gaten aan het vullen zijn voor tweede en derde hulplijnen."