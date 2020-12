Shakespeares "Macbeth" op Instagram: "We proberen zo een jong publiek te bereiken" 

FroeFroe treedt normaal op voor een jong publiek en hoopt met deze nieuwe vorm van spelen jongeren ontspanning te bezorgen. "Veel kinderen en jongeren zitten thuis. We willen hen een lichtpuntje geven", vertelt regisseur Dries De Win. "Hun gsm is momenteel vaak de enige vorm van vrijheid die ze hebben. Via Instagram proberen we hen te bereiken nu dat fysiek niet mogelijk is."