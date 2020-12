Tienenaars danken 'WC-madam' Anne-Marie voor propere openbare toiletten

Dat klonk als muziek in de oren voor Anne-Marie Boex. Zij werkt voor de stad en houdt zeven dagen op zeven de toiletten op de Grote Markt proper. "Ik ben echt wel aangenaam verrast door die bedankingen. En het is inderdaad wel een heel werkje, zeker nu de winkels opnieuw open zijn en er weer volk in de stad is."

"Ik hou het hier proper en de meeste mensen doen ook hun best om de toiletten netjes achter te laten. En dat wederzijds respect doet deugd. Sommige mensen willen me daar ook een extra centje voor geven, maar dat neem ik niet aan. Dit is een dienstverlening van de stad, daar hoef ik geen extra geld voor te krijgen."