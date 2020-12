Traiteur uit Kortrijk brengt geen feestfolder uit: “Uit solidariteit gun ik restaurants een betere verkoop”

Didier Delvae van traiteur ’t Neerhof in Kortrijk doet dit jaar niets speciaal tijdens de eindejaarsperiode. “Omdat de restaurants niet mogen opendoen, is take-away het enige wat ze kunnen. Ik wil hen dit jaar niet voor de voeten lopen. Ik hoor van verschillende restaurants dat het aantal bestellingen van afhaalmaaltijden wisselvallig is. Met de feestdagen ga ik ervan uit dat mensen dan wel massaal bestellen bij de restaurants.”

De traiteur vond zichzelf tijdens de coronacrisis al heruit met enkele automaten met verse maaltijden op verschillende locaties in Kortrijk. Voor hem zijn de laatste weken van het jaar een topperiode. “Gek genoeg ga ik die rush zelfs wat missen. Dat is elk jaar een uitdaging waar ik eigenlijk wel van hou.” Delvae gaat zelf niets bestellen bij een restaurant. “Ik draag al mijn steentje bij. Ik zou liever zelf iets klaarmaken voor ons thuis”, lacht hij.