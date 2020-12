Meer dan 3.000 coronadoden in één dag in de VS: "Meer doden dan bij de aanslagen van 11 september 2001"

Of er extra maatregelen komen? "Dat is per staat verschillend en hangt heel sterk af van gouverneurs en burgemeesters. Soms willen burgemeesters een verstrenging, maar hun gouverneur niet, of vice versa. Het is wachten op een nationaal plan, en dat is er niet. Sommigen zeggen dat de huidige president Donald Trump wat dat betreft in gebreke blijft. Hij heeft nooit opgeroepen tot afstand houden, mondmaskers dragen, contacten beperken... Door het ontbreken van zo'n plan heeft de epidemie veel meer voet aan grond gekregen dan had gehoeven."