Truckchauffeurs omzeilen gesloten grensovergang via het centrum van De Panne: "Dit kan echt niet de bedoeling zijn"

Om de files te beperken sluit de Franse politie geregeld de E40 af aan de grensovergang tussen De Moeren in West-Vlaanderen en het Franse Ghyvelde. Maar de vrachtwagenchauffeurs gebruiken sluipwegen, onder meer door het centrum van De Panne. "Dat kan niet de bedoeling zijn", zegt burgemeester Bram Degrieck (CD&V).

"We moeten erover waken dat de vrachtwagens op de snelweg blijven of op een deftige manier omgeleid worden. Het kan niet zijn dat ze via het centrum van De Panne en andere kleine baantjes Frankrijk proberen binnen te rijden. Dat wordt op termijn onleefbaar. We rekenen op de gouverneur van West-Vlaanderen voor een deftig brexitplan, zodat de vrachtwagens gewoon op de snelweg blijven", besluit Degrieck.