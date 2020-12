Trumps advocaat Giuliani verlaat ziekenhuis na behandeling "mirakelmedicijnen": "Als je beroemd bent, zijn ze bezorgd"

In de VS heeft Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump, het ziekenhuis verlaten waar hij was opgenomen met een coronabesmetting. Net als Trump werd Giuliani (76) behandeld met speciale medicatie -synthetische antilichamen en de virusremmer Remdesivir. Die experimentele behandeling is niet zomaar toegankelijk voor elke gewone Amerikaan. Zijn status als prominent persoon is zijn behandeling ten goede gekomen, gaf Giuliani zelf te kennen. Gisteren zijn in de VS intussen 3.000 mensen in één dag overleden aan het coronavirus, een triest record.