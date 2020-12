UZ Gent richt Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg op: “We willen meer kunst en cultuur bij de patiënt”

“Kunst kan een rol spelen in het genezingsproces. Door kunst en cultuur kan de band tussen patiënt en zorgverlener versterkt worden. Als je als arts binnengaat bij een patiënt die een boek aan het lezen is, kan het fijn zijn om er eens over te praten. Sommige mensen maken tijdens hun opname ook tekeningen of schilderijen. Iedereen gaat op zoek naar een manier om de tijd in het ziekenhuis op te vullen. Kunst en cultuur krijgen daar vaak een plaats. Door het samen over kunst te hebben kan je connectie maken via een passie en het over iets anders dan de ziekte hebben.”