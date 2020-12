Vier jaar cel voor man die wagen uit jaloezie in brand stak

Eerst werd uitgegaan van een afrekening in het drugsmilieu, want de Gentse buurt de Brugse Poort werd toen weken aan een stuk opgeschrikt door (gewelddadige) incidenten. Heel moeilijk was het niet om daders te vinden, want op camerabeelden is te zien hoe zij met een bidon in de buurt van de wagen gespot werden. Uiteindelijk was het een stuk gelopen relatie die de stoppen bij een van de mannen deed doorslaan. Hij kon het niet verkroppen dat zijn ex samen was met een andere man. Daarom stak hij de wagen van de nieuwe vriend in brand.