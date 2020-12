Sociale woning huren én woning hebben in buitenland, dat mag niet: 5 miljoen van Vlaamse regering om fraude op te sporen

Een koppel dat een huurappartement van de Antwerpse huisvestingsmaatschappij Woonhaven betrekt, werd in eerste aanleg voor de vrederechter veroordeeld. Het koppel bezit 4 appartementen in Turkije en is mede-eigenaar van 16 gronden. De huurders gingen in beroep. Nu wordt de uitspraak in beroep bevestigd. Het koppel moet 13.000 euro onterecht verkregen sociale korting terugbetalen. En ze verliezen hun sociale huurwoning. De kosten van het onderzoek, in eerste aanleg voor de huurders, moet in beroep wel door de huisvestingsmaatschappij betaald worden. Het is de eerste belangrijke uitspraak in beroep.