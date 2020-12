Skaters moeten voorlopig toch geen halve euro betalen voor verlichting op Londerzeels skatepark

Een broodautomaat, een bloemenautomaat tot zelfs een aardappelenautomaat. Langs Vlaamse wegen kom je ze geregeld tegen. Maar een lichtautomaat is toch nieuw. In Londerzeel bedachten ze zo'n automaat op vraag van de skatende jongeren. Die konden amper skaten nu het weer vlug donker is. Daarom installeerde de gemeente verlichting die aan een automaat is gekoppeld. Voor 50 cent krijg je er een half uur licht.