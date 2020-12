Vorselaar viert 8.000e inwoner met geboorte baby Cami 

De laatste jaren is de bevolking in Vorselaar met exact 10 procent gegroeid. In 1993 vierde men er nog de 7.000e inwoner, Liese Verhaert. Toeval of niet, de ouders van Liese wonen slechts op 100 meter van Cami's ouders. "De goede Kempense grond brengt dus niet alleen grote sportkampioenen maar ook veel extra jonge Vorselaren op de wereld", laat burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV) weten.

Kersverse ouders Nils en Dana konden wegens de coronamaatregelen helaas niet met een groot feest in de bloemetjes worden gezet. Wel trakteerde de gemeente op taart en waren er ook enkele bijzondere cadeaus. Zo kregen ze het Vorselaarse gezelschapsspel "Forsellara" en een boekje over “200 jaar klooster”, want net dit jaar bestaat de congregatie van de Zusters 200 jaar.