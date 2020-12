W13 officieel erkend als contactopsporingscentrum: "We krijgen nu extra subsidies"

Er zijn ondertussen al veel regio's die zelf aan contactopsporing doen. De Vlaamse Overheid steunt die initiatieven zelfs door ze te erkennen. Voor W13 betekent dat extra subsidies, maar vooral ook dat de medewerkers op hetzelfde computersysteem kunnen werken als de Vlaamse contactopspoorders.

"Organisaties zoals W13 zouden ook bij de vaccinatie een rol kunnen spelen", vindt voorzitter Philippe De Coene. "Het is de bedoeling van de overheden in ons land om 70 procent van de bevolking te vaccineren. En dat op relatief korte termijn. Voor de stad Kortrijk alleen al betekent dat 45.000 mensen. En dan moet je werken op 2 niveaus. Het eerste niveau is mensen motiveren om zich te laten vaccineren. Het tweede niveau is de organisatie. Daar moeten lokale overheden en samenwerkingen, zoals W13, een belangrijke rol in krijgen."