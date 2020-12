Waarom je maar beter je portefeuille in Leuven kwijt geraakt dan in Huldenberg

Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx legt uit hoe dat komt en hoe ze te werk gaan. "Wij hebben geleerd met vallen en opstaan. Jaren geleden raakten ook bij ons dingen verloren en daarom hebben we een procedure uitgewerkt. Samen met de vinder wordt gekeken wat er in de portefeuille zit, dat wordt dan onmiddellijk in ons systeem genoteerd. We noteren ook waar het voorwerp gevonden is. Daarna, om te zorgen dat het niet zou verloren gaan in een kast of een schuif wordt alles mooi opgeboren op één plaats, afgesloten en enkel een beperkte groep mensen kan daar aan. Daarnaast maken we van elk verloren voorwerp een foto en een beschrijving die op de facebookpagina 'Gevonden voorwerpen Politie Leuven' terecht komen." En dat rendeert, want heel wat verloren voorwerpen worden door de webpagina opnieuw opgehaald. Toch blijven geregeld spullen achter. Die worden om de paar maanden verkocht.

