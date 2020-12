Waarom reuzenpanda's zich insmeren met paardenmest: de panda-paardenmest-paradox eindelijk opgelost

Het gedrag van de panda's is wel degelijk een paradox want panda's zijn dieren die een dikke pels hebben en die verondersteld worden aangepast te zijn aan de koude, ze leven immers in een vrij koud milieu.

Bovendien gaat een dier zich, zoals gezegd, normaal gezien niet rollen in de mest van een ander dier. Onze honden doen dat, zei Draulans, maar die vormen een van de grote uitzonderingen en men weet nog altijd niet waarom ze dat precies doen. Er wordt gezegd dat ze in mest rollen om niet meer als een hond te ruiken, zodat ze, toen ze nog wolf waren en op jacht gingen, makkelijker bij een prooi zouden geraken. Maar als we dan naar wolven gaan kijken, klopt dat eigenlijk al niet, zei Draulans.

Vreemd is ook dat panda's en paarden van nature niet in elkaars leefgebied voorkomen, dus hoe zijn de panda's tot dat gedrag gekomen? Het antwoord daarop is eenvoudig; door de bergen waar het gedrag is waargenomen, loopt al 2.500 jaar een belangrijke handelsroute waar in de loop van de tijd heel wat paarden over getrokken zijn.

De panda's hebben dus al duizenden jaren de tijd gekregen om zich dat gedrag eigen te maken en ook nu is er aan paardenmest geen gebrek. Natuurbeheerders en boeren in het gebied gebruiken immers nog steeds werkpaarden om door de bergen te trekken.

Het gaat dus effectief wel om natuurlijk gedrag dat waarschijnlijk heel specifiek is voor dezer panda's, zei Draulans. Nu men dat weet, zal men wel eens gaan kijken naar andere dieren die eventueel iets vergelijkbaars zouden kunnen doen, zo gaat dat in de wetenschap, voegde hij daaraan toe.

Wat deze studie zo interessant maakt is dat men van één waarneming van één panda die zich absoluut smerig maakte in paardenmest in 2007, dankzij proeven met muizen uiteindelijk heeft kunnen aantonen wat er precies gebeurt in de huid van de dieren als die met paardenmest in contact komt, en dat men zo de paradox op een bepaalde manier wel heeft kunnen oplossen, zei Draulans.

Aangezien wij in onze huid dezelfde receptoren en signaalproteïnen hebben, blijft nog een laatste vraag over: zou het ook bij mensen werken? Vrijwilligers voor een experiment zouden zelfs niet in paardenmest moeten rollen, wetenschappers zijn immers perfect in staat bèta-caryofylleen en caryofylleenoxide te isoleren en met die beide stoffen het fenomeen te testen.

De studie van het Chinese onderzoeksteam is gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).