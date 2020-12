Gouverneur West-Vlaanderen wil stijgende cijfers drastisch aanpakken: “Nultolerantie tijdens feestdagen enige manier”

De gouverneur wil dat er tijdens de feestdagen streng gecontroleerd en opgevolgd wordt. Hij zit straks samen met de federale politie en alle West-Vlaamse korpschefs en procureurs om een controlestrategie af te spreken voor de feestdagen.



“De cijfers in West-Vlaanderen gaan de verkeerde kant op. Ook het reproductiecijfer (red.: aan hoeveel mensen geeft een besmet persoon het virus door) is het hoogste binnen België. De regels moeten echt gevolgd worden. Nultolerantie voor wie dat niet doet, zal volgens mij de enige manier zijn als we een derde besmettingsgolf willen vermijden. Daar gaan we straks allemaal samen over beslissen.”

Afgelopen weekend werden er in onze provincie heel wat lockdownfeestjes stilgelegd. Onder meer in Brugge viel de politie binnen bij studenten van het Europacollege.