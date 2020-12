In woestijnzand begraven paleis van Bijbelse koning Herodes toont nieuwe geheimen

Het waren franciscanermonniken die in de jaren 50 van start gingen met de opgravingen in de woestijn. In 2007 vonden Israëlische archeologen het graf van Herodes op de site.

De kwestie is ook politiek geladen. Het Herodion ligt op de westelijke Jordaanoever tussen Jeruzalem en Betlehem, in Palestijns, maar door Israël bezet gebied. Vlakbij de berg liggen zowel Palestijnse dorpen als Joodse nederzettingen.