Wonden produceren natuurlijke antibiotica die zorgen voor langere slaap en hogere overlevingskansen

Slaap is het beste medicijn, zo luidt een gezegde, en studies hebben inderdaad aangetoond dat een langere slaap leidt tot een vlotter herstel. Het is dus niet verwonderlijk dat onze hersenen op een verwonding reageren door onze slaapperiode te verlengen, maar hoe komt dat? Hoe weten onze hersenen dat we een wonde hebben? Stuurt de wonde een soort van langeafstandsboodschap naar onze hersenen?

Een internationaal team van wetenschappers heeft zich over deze vragen gebogen door te kijken naar verwondingen en slaap bij wormen, meer bepaald bij de veel in experimenten gebruikte rondworm Caenorhabditis elegans.

"De worm C. elegans is het eenvoudigste dier waar we naar kunnen kijken om slaap, te bestuderen. Het is een model waarop we een breed gamma van technieken uit de moleculaire biologie kunnen toepassen om fundamentele biologische processen tot in het kleinste detail te onderzoeken", zei professor Henrik Bringmann.

Bringmann is leider van een onderzoeksgroep aan het Biotechnologische Zentrum van de Technische Universität Dresden en gastleider van een onderzoeksgroep aan het Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Hij is ook de corresponderende auteur van de nieuwe studie over de AMP's.